Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 19:10 (Di martedì 2 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno questa sera al Quirinale e salirà il presidente della Camera Roberto Fico per riferire sulla fattibilità di un conte ter al tavolo del programma di governo è arrivato lo scontro sulla giustizia il demo Orlanda proposto un nodo sulla prescrizione da incazzato l’apertura dei 5 Stelle fa terenziani è arrivata la chiusura nessun accordo sulla prescrizione sul processo penale hanno detto fonti di Italia Viva il PD ha fatto sapere che ambiente scuola c’è una significativa convergenza i lavori sono slittati di un paio di ore Salvini insiste se manca L’intesa sui voti non ci sono scorciatoie depressing del ministro della Salute Roberto Speranza sulla Agenzia del farmaco per accelerare il via libera e anticorpi monoclonali Oggi riunione straordinaria della commissione tecnico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno questa sera al Quirinale e salirà il presidente della Camera Roberto Fico per riferire sulla fattibilità di un conte ter al tavolo del programma di governo è arrivato lo scontro sulla giustizia il demo Orlanda proposto un nodo sulla prescrizione da incazzato l’apertura dei 5 Stelle fa terenziani è arrivata la chiusura nessun accordo sulla prescrizione sul processo penale hanno detto fonti di Italia Viva il PD ha fatto sapere che ambiente scuola c’è una significativa convergenza i lavori sono slittati di un paio di ore Salvini insiste se manca L’intesa sui voti non ci sono scorciatoie depressing del ministro della Salute Roberto Speranza sulla Agenzia del farmaco per accelerare il via libera e anticorpi monoclonali Oggi riunione straordinaria della commissione tecnico ...

