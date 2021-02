Ulisse di James Joyce | un’odissea moderna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021)o Ulysses di, è considerato uno dei libri cardine del XX secolo. Uscito nel 1922, dopo sei anni di intenso lavoro e continue revisioni, in origine doveva essere un capitolo di The Dubliners, ma poi, quando lo scrittore si rese conto che l’stava diventando troppo corposo e complesso, ne realizzò un libro a parte: unaodissea. La sua particolarità più significativa è quella di essere scritto secondo una tecnica di scrittura chiamata flusso di coscienza. Con questo stile i pensieri del protagonista sono descritti senza usare punteggiatura, in modo da simboleggiare il processo cognitivo dell’io narrante.copertina immagine mondadoristore.itLa storia In diciotto capitoli, diciotto luoghi, diciotto ore e momenti,ci ...