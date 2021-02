Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il robusto recupero dell’estate scorsa, l’economia italiana frena ancora e nel quarto trimestre registra un calo della crescita del 2%. Sulla contrazione pesano le misure adottate per contenere l’emergenza sanitaria, soprattutto la serrata di dicembre che ha costretto ristoratori, commercianti e tutto l’indotto del turismo a rinunciare a una fetta consistente del fatturato. L’anno appena passato, così, si chiuderà con un pil in caduta libera dell’8,9%. Un dato comunque migliore delle attese del governo che nella Nota di aggiornamento al Def aveva stimato una riduzione del 9%. Secondo l’Istat la spinta sul 2021 è positiva e il pil acquisito superà già il 2%. LA CRISI DI GOVERNO TORNA AL COLLE Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il robusto recupero dell’estate scorsa, l’economia italiana frena ancora e nel quarto trimestre registra un calo della crescita del 2%. Sulla contrazione pesano le misure adottate per contenere l’emergenza sanitaria, soprattutto la serrata di dicembre che ha costretto ristoratori, commercianti e tutto l’indotto del turismo a rinunciare a una fetta consistente del fatturato. L’anno appena passato, così, si chiuderà con un pil in caduta libera dell’8,9%. Un dato comunque migliore delle attese del governo che nella Nota di aggiornamento al Def aveva stimato una riduzione del 9%. Secondo l’Istat la spinta sul 2021 è positiva e il pil acquisito superà già il 2%. LA CRISI DI GOVERNO TORNA AL COLLE

EnricoB03 : @pietro_busacca @janavel7 Bravo, hai usato la parola giusta 'sostenitori' e non 'elettori'. Perché, questi ultimi,… - GarbaSte : @mariolavia @lucianonobili Xchè dispregiativa, semmai realistica Nel linguaggio parlamentare di inizio 1900 era il… - Edoardo_a_719 : RT @Edoardo_a_719: La doppia morale del senatore @matteorenzi. Pecunia non olet. Ma è normale che un parlamentare italiano, capo politico d… - BonaMassimo : @FabioMontale @mariolavia @lucianonobili E' lei che scrive e sostiene: 'Nel linguaggio parlamentare dei primi dece… - dgiorgio73 : @mariolavia @lucianonobili Che esagerato dott. Lavia. In questi anni abbiamo letto ben di peggio, e su tutto l’arco… -