Roma, tifosi accontentati: la novità dall'allenamento

L'attaccante della Roma Edin Dzeko questa mattina è tornato ad allenarsi con il gruppo: Fonseca ha il "rinforzo" per inseguire la Champions Fine del calciomercato e forse fine dei malumori in casa Roma. Edin Dzeko questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Il bosniaco ha partecipato al lavoro svolto da chi non è sceso

