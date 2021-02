Pietro Cascella, scultore monumentale (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 2 febbraio del 1921 nasceva a Pescara lo scultore italiano Pietro Cascella. Maestro nel plasmare la materia, le sue sculture sono immediatamente riconoscibili grazie alle forme arrotondate che ricordano degli enigmatici meccanismi cubisti o delle primordiali forme arcaiche. Gli studi e la formazione sono fortemente connessi alla sua famiglia, composta da pittori e ceramisti quali il nonno Basilio Cascella, il padre Tommaso e lo zio Michele. Dunque, con l’arte che gli scorre nelle vene, inizia a interessarsi alla pittura fin da giovanissimo. Pietro Cascella, Porta della Sapienza – Photo credits: wikimedia.orgPietro Cascella, gli studi e i primi progetti Iscritto all’Accademia delle Belle Arti a Roma, insieme al fratello Andrea frequenta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 2 febbraio del 1921 nasceva a Pescara loitaliano. Maestro nel plasmare la materia, le sue sculture sono immediatamente riconoscibili grazie alle forme arrotondate che ricordano degli enigmatici meccanismi cubisti o delle primordiali forme arcaiche. Gli studi e la formazione sono fortemente connessi alla sua famiglia, composta da pittori e ceramisti quali il nonno Basilio, il padre Tommaso e lo zio Michele. Dunque, con l’arte che gli scorre nelle vene, inizia a interessarsi alla pittura fin da giovanissimo., Porta della Sapienza – Photo credits: wikimedia.org, gli studi e i primi progetti Iscritto all’Accademia delle Belle Arti a Roma, insieme al fratello Andrea frequenta ...

fraurolo121 : RT @Rc95_inv: “Sono le mani che realizzano le opere. È il mestiere che traduce le idee in opere' #PietroCascella pittore,scultore,ceramista… - pampam77019344 : RT @Rc95_inv: “Sono le mani che realizzano le opere. È il mestiere che traduce le idee in opere' #PietroCascella pittore,scultore,ceramista… - Rc95_inv : “Sono le mani che realizzano le opere. È il mestiere che traduce le idee in opere' #PietroCascella pittore,scultore… - notiziedabruzzo : #Pescara celebre lo scultore Pietro Cascella.?????? - GiornalediMonte : Pescara celebra lo scultore Pietro Cascella a cento anni dalla nascita -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Cascella Apertura straordinaria del Museo Cascella per celebrare lo scultore

PESCARA " Il 2 febbraio di cento anni fa nasceva a Pescara Pietro Cascella, figlio di Tommaso (1890 - 1968) e nipote di Basilio (1860 - 1950), terza generazione di una straordinaria dinastia di artisti che hanno saputo esprimere la loro sensibilità attraverso ...

Il novo waterfont di Levante progettato da Renzo Piano nel video di Drone Genova

La conclusione dei lavori è arrivata con il posizionamento sulla banchina della darsena della scultura di Pietro Cascella, intitolata Muraglia Marina, scontata dall'ex Nira Ansaldo e conservata nei ...

Pietro Cascella, scultore monumentale Metropolitan Magazine Italia Pescara celebre lo scultore Pietro Cascella

Il Comune di Pescara celebra uno dei suoi figli più famosi al mondo martedì 2 febbraio alle ore 10.00, con l’apertura straordinaria fino alle 13.00 e a ingresso gratuito del Museo Cascella, per permet ...

Pescara celebra lo scultore Pietro Cascella a cento anni dalla nascita

Pietro Cascella (1921-2008) nel centenario della nascita - apertura straordinaria a ingresso gratuito del Museo che celebra la dinastia di artisti e la realizzazione di un videodocumentario Il 2 febbr ...

PESCARA " Il 2 febbraio di cento anni fa nasceva a Pescara, figlio di Tommaso (1890 - 1968) e nipote di Basilio (1860 - 1950), terza generazione di una straordinaria dinastia di artisti che hanno saputo esprimere la loro sensibilità attraverso ...La conclusione dei lavori è arrivata con il posizionamento sulla banchina della darsena della scultura di, intitolata Muraglia Marina, scontata dall'ex Nira Ansaldo e conservata nei ...Il Comune di Pescara celebra uno dei suoi figli più famosi al mondo martedì 2 febbraio alle ore 10.00, con l’apertura straordinaria fino alle 13.00 e a ingresso gratuito del Museo Cascella, per permet ...Pietro Cascella (1921-2008) nel centenario della nascita - apertura straordinaria a ingresso gratuito del Museo che celebra la dinastia di artisti e la realizzazione di un videodocumentario Il 2 febbr ...