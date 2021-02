Perfect Dark perde pezzi | il design director Drew Murray lascia The Initiative

(Di martedì 2 febbraio 2021)era stato annunciato durante i The Game Awards 2020, con il tanto atteso reveal da parte di The. Ora, mentre il team si sta espandendo, ilha deciso di abbandonare il progetto., che si è unito a novembre 2018, ha annunciato tramite Twitter di averto Theha lavorato in precedenza per Insomniac Games su giochi come Sunset Overdrive, Resistance e Ratchet and Clank. Nel post su Twitter ilha dichiarato: "Dopo due anni incredibili è tempo per me di dire un addio triste e agrodolce al mio team di The. È stato straordinario lavorare fianco a fianco ...

L'annuncio ufficiale del reboot di Perfect Dark ha sicuramente stupito i giocatori: l'assegnazione allo studio interno The Initiative, formato da veterani dell'industria con alle spalle numerosi giochi di alto profilo, è apparso come un'ottima scelta.

One of the people that has contributed to set up Microsoft's first party studio The Initiative is Drew Murray, who previously worked at Insomniac Games on The Resistance series as well as Sunset Overdrive.