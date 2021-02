Navalny sconterà la pena di 3 | 5 anni in carcere

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il tribunale ha sostituito la condanna ai domiciliari all'oppositore Alekseycon una vera e propria condanna di 3,5di prigione. Il tribunale ha permesso di far entrare gli operatori, ribaltando la decisione di non farli entrare quest'oggi. Ampia presenza di forze dell'ordine davanti alla corte, mentre si moltiplicano i fermi: sarebbero ben oltre 230. Inoltre la presenza di diplomatici stranieri al processo nel caso diirrita Mosca ed è considerata un'interferenza negli affari interni della Federazione Russa e un tentativo dell'Occidente di frenare la Russia, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.Una posizione netta a poche ore dall'arrivo del capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell che dovrebbe visitare Mosca dal 4 al 6 febbraio, in un momento in cui i legami tra Mosca e ...