Mass Effect Legendary Edition su PS5 e Xbox Series X S senza upgrade next-gen? BioWare spiega perché

(Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore è stata annunciata la data di uscita di: il gioco arriverà sia su PC, PlayStation 4 eOne che sulle console di nuovaerazione PlayStation 5 eX/S. Tuttavia questa versione non avrà un vero e proprio update, ma beneficerà della retrocompatibilità. Illoin un'intervista. Il director di, Mac Walters, ha dichiarato: "Per noi sarebbe stato un qualcosa di troppo grande. A mio parere, se acquisto un gioco su questa nuovaerazione di hardware, mi aspetto molto da esso. Penso che sarebbe stato inopportuno spremere al ...

Non così tanto tempo è passato dal primo ufficiale annuncio diLegendary Edition , eppure ne è passato invece da quando i giocatori hanno messo mani per la prima volta su una delle trilogie che ha lasciato il segno due generazioni fa. Ora, Electronic ...Nuovo trailer per laLegendary Edition che arriverà il 14 Maggio 2021 LaLegendary Edition ha finalmente una data di lancio: BioWare ha divulgato oggi il nuovo full trailer che fissa l'uscita al ...Nell'annuncio della data di uscita e le piattaforme di Mass Effect Legendary Edition, è emerso che il gioco non arriverà su PS5 e Xbox Series X con una ...Mac Walters svela perché Mass Effect Legendary Edition non ha il multiplayer. Mass Effect: Legendary Edition riunisce la trilogia di giochi di BioWare in un unico posto, con oltre 40 DLC per arricchir ...