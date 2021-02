Le streghe, The Wretched, Sei minuti a mezzanotte, Notturno, Lacci, The song of names e i voti Blu-ray-DVD (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella nostra rubrica mensile DVD-Bluray le recensioni di: Le streghe, The Wretched - La Madre Oscura, Notturno, Sei minuti a mezzanotte, Lacci, The song of names - La musica della memoria, Il meglio deve ancora venire. Ancora un mese ricco di uscite interessanti in ambito homevideo. Oltre alle due uscite principali dello scorso mese di gennaio, quelle di Tenet (qui la recensione del blu-ray) e de Il giorno sbagliato (qui la recensione del blu-ray), sono stati tanti infatti i prodotti di richiamo, a partire dall'attesissimo Le streghe di Robert Zemeckis, con cui apriamo la rubrica mensile di recensioni Blu-ray e DVD. A seguire l'horror direct to video The Wretched - La Madre Oscura, seguito da un thriller storico ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella nostra rubrica mensile DVD-Bluray le recensioni di: Le, The- La Madre Oscura,, Sei, Theof- La musica della memoria, Il meglio deve ancora venire. Ancora un mese ricco di uscite interessanti in ambito homevideo. Oltre alle due uscite principali dello scorso mese di gennaio, quelle di Tenet (qui la recensione del blu-ray) e de Il giorno sbagliato (qui la recensione del blu-ray), sono stati tanti infatti i prodotti di richiamo, a partire dall'attesissimo Ledi Robert Zemeckis, con cui apriamo la rubrica mensile di recensioni Blu-ray e DVD. A seguire l'horror direct to video The- La Madre Oscura, seguito da un thriller storico ...

