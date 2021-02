Inter-Juventus, probabile formazione e dove vederla in TV (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus è arrivata da pochi minuti a Milano dove questa sera affronterà l’Inter nella gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Andrea Pirlo ha diramato questa mattina l’elenco dei convocati con Dybala e Ramsey unici assenti, entrambi per problemi fisici. LEGGI ANCHE: Juventus, calciomercato di gennaio chiuso: tempo di bilanci In porta Pirlo sceglie Buffon, davanti a lui conferma per Danilo e coppia de Ligt-Demiral favorita dal 1?, come riportato da Romeo Agresti di goal.com. A sinistra dovrebbe tornare Alex Sandro mentre dal lato opposto dovrebbe agire Cuadrado. In mezzo al campo confermato il centrocampo migliore possibile con Arthur, Bentancur e McKennie. Davanti coppia d’attacco formata da Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Il match andrà in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 in HD) alle ore ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Laè arrivata da pochi minuti a Milanoquesta sera affronterà l’nella gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Andrea Pirlo ha diramato questa mattina l’elenco dei convocati con Dybala e Ramsey unici assenti, entrambi per problemi fisici. LEGGI ANCHE:, calciomercato di gennaio chiuso: tempo di bilanci In porta Pirlo sceglie Buffon, davanti a lui conferma per Danilo e coppia de Ligt-Demiral favorita dal 1?, come riportato da Romeo Agresti di goal.com. A sinistra dovrebbe tornare Alex Sandro mentre dal lato opposto dovrebbe agire Cuadrado. In mezzo al campo confermato il centrocampo migliore possibile con Arthur, Bentancur e McKennie. Davanti coppia d’attacco formata da Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Il match andrà in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 in HD) alle ore ...

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - juventusfc : Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? - maxibold68 : RT @passione_inter: Inter-Juventus, la Curva Nord accende la rivalità. Milano si sveglia piena di poster 'No Gobbi' - - liputan4com : Preview Inter Milan vs Juventus: Optimisme Nerazzurri -