Governo | Orlando | ' scelta nome non risolve problemi politici'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Raccogliendo la spinta che viene dal presidente della Repubblica, da un lato bisogna riconoscere che si tratta di un fallimento della politica, ma anche che i nodi politici non sono sciolti con la scelta del nome, perchè la gestione del Recovery implica una serie di scelte di carattere politico molto importanti". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Cartabianca su Rai3.

