Giulia De Lellis attacca Walter Zenga: "Faceva meglio a restare a Dubai" (Di martedì 2 febbraio 2021) Giulia De Lellis è tornata a commentare il Grande Fratello Vip dopo che si era prodigata in difesa della coppia Pierpaolo Pretelli – Giulia Salemi la cui solidità continuava ad essere messa alla prova da Alfonso Signorini e da Elisabetta Gregoraci. Bersaglio delle critiche della famosissima influencer è questa volta Walter Zenga, padre di Andrea Zenga. La loro storia familiare è complessa e delicata e sembra che i due procedano su due binari paralleli che non si intersecano mai. Giulia De Lellis, come del resto la maggior parte dei telespettatori, non ha gradito il comportamento – a tratti supponente – di Walter Zenga e commmenta su Instagram: "La tenerezza infinita di questo ragazzo (Andrea ...

