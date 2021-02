“First Reaction, Shock”. L’inglese da barzelletta di Renzi spopola in Rete: ecco i 5 video più cliccati (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ultima versione è andata in onda ieri sera su Striscia la notizia. Matteo Renzi sulle note di Billie Jean di Michael Jackson ha strappato risate. Antonio Ricci e i suoi autori hanno ormai gioco facile nel parodiare l’ex premier. Se il leader di Italia Viva è infatti in caduta libera nei sondaggi, spopola invece nelle parodie e nei meme. La sua frase “First Reaction Shock” nell’intervista del 2016 alla Bbc, è tornata improvvisamente d’attualità. Il video che linkiamo di seguito ha superato il milione di visualizzazioni in appena tre settimane. In pratica, da quando Renzi ha tolto la fiducia al governo Pd-M5s. Il canale Gazer si è limitato alla trascrizione sottotitolata delle parole di Renzi. E il risultato è decisamente spassoso. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ultima versione è andata in onda ieri sera su Striscia la notizia. Matteosulle note di Billie Jean di Michael Jackson ha strappato risate. Antonio Ricci e i suoi autori hanno ormai gioco facile nel parodiare l’ex premier. Se il leader di Italia Viva è infatti in caduta libera nei sondaggi,invece nelle parodie e nei meme. La sua frase “” nell’intervista del 2016 alla Bbc, è tornata improvvisamente d’attualità. Ilche linkiamo di seguito ha superato il milione di visualizzazioni in appena tre settimane. In pratica, da quandoha tolto la fiducia al governo Pd-M5s. Il canale Gazer si è limitato alla trascrizione sottotitolata delle parole di. E il risultato è decisamente spassoso. Il ...

