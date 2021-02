Firenze | scooterista muore nello scontro con un' auto pirata contromano Arrestato 19enne

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unoè morto in seguito a un incidente avvenuto in via Reginaldo Giuliani, all'altezza del civico 164. Lo scooter si è scontrato con un'il cui guidatore, dopo l'incidente, ha ...

Unoè morto in seguito a un incidente avvenuto in via Reginaldo Giuliani, all'altezza del ... L'automobilista è un 19enne residente in provincia di. In base a una prima ricostruzione ......bloccato questa mattina dai vigili anei pressi di piazza Dalmazia, dove era fuggito a piedi dopo essere rimasto coinvolto con la sua auto in un incidente nel quale è morto unodi ...La tragedia a Firenze, in via Reginaldo Giuliani. La vittima, Massimiliano Piani, aveva 50 anni: lascia moglie e figli ...Firenze: il giovanne era fuggito a piedi dopo essere rimasto coinvolto con la sua auto nell'incidente FIRENZE. È stato arrestato, al termine degli accertamenti condotti dalla polizia municipale, il 19 ...