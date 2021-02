Fabio Ciciliano Cts | Immunità di gregge nel 2021 è ormai impossibile

(Di martedì 2 febbraio 2021) “La campagna vaccinale ha un ritardo innegabile. Raggiungere l’dia fine anno”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è, segretario del Comitato tecnico scientifico. “Al momento - spiega - sia l’Italia sia gli altri Paesi dell’Ue hanno una riduzione delle forniture da parte delle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini. Con questa distribuzione disomogenea la campagna non potrà fare altro che subire l’andamento schizofrenico delle consegne. E questo impedirà una regolare organizzazione, soprattutto quando inizierà la vaccinazione di massa che deve prevedere una imponente pianificazione logistica, diversa per i territori ad alta concentrazione di popolazione rispetto alle aree a minore densità”. Secondo ...

L'HuffPost

Dopo l'apertura del segretario che non voleva far slittare l'evento, la Rai ha inviato ieri al Cts il protocollo di sicurezza da vagliare per avere l'ok. Per la Rai, invece, questo ...Botta e risposta tra Cts e Anci, l'associazione dei sindaci italiani, dopo le immagini degli assembramenti nelle strade lo scorso week end ...