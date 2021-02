CarloCalenda : Nessun riformista - liberale, progressista o popolare - può davvero pensare che un Conte TER nato sulla sfiducia, l… - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato - LegaSalvini : CRISI DI GOVERNO, #SALVINI: 'ALTRI 4 GIORNI SPRECATI. CONTE TER? UNA PRESA IN GIRO' - LotarSan : RT @_MarcoV_: Ho appena sentito al TG che il Partito Democratico continua a sostenere convintamente un Conte ter, ma non è disposto a sacri… - zazoomblog : Conte ter: strada in salita. Il Pd propone lodo - prescrizione Iv dice no - #Conte #strada #salita. #propone -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ter

Tutti segnali di un percorso ancora in salita per un eventuale. I partiti hanno tempo fino alle 15 per provare a raggiungere un intesa, poi toccher al presidente della Camera Roberto Fico ...Tutti segnali di un percorso ancora in salita per un eventuale. I partiti hanno tempo fino alle 15 per provare a raggiungere un'intesa, poi toccherà al presidente della Camera Roberto Fico ...Se sarà davvero Conte ter, il renziano potrebbe portare davvero a due la presenza giuliana nell’esecutivo, con Stefano Patuanelli inamovibile, anche se per lui prende corpo il trasloco dal Mise ...Strada in salita per il presidente della Camera Roberto Fico, l'esploratore incaricato da Sergio Mattarella di sondare la possibilità di una riedizione della maggioranza giallorossa, che oggi riferirà ...