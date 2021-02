Caso Siragusa: gli avvocati rinunciano a difendere il 19enne Pietro Morreale. Oggi l'autopsia (Di martedì 2 febbraio 2021) Cambiano i nomi della difesa di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere nell’inchiesta sulla morte della fidanzata Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta in un burrone a Caccamo (Palermo) nella giornata di domenica 24 gennaio. I legali Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, infatti, hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Il nuovo difensore di Morreale è Gaetano Giunta, avvocato del Foro di Catania. L’inchiesta è della procura di termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio. Prevista per Oggi alle 15, presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Messina, l’autopsia sul corpo della 17enne. A fissare l’esame autoptico è stato il gip di Termini Imerese Angela Lo Piparo che ha dato l’incarico al professor ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Cambiano i nomi della difesa di, il ragazzo di 19 anni accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere nell’inchiesta sulla morte della fidanzata Roberta, la 17enne trovata morta in un burrone a Caccamo (Palermo) nella giornata di domenica 24 gennaio. I legali Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, infatti, hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Il nuovo difensore diè Gaetano Giunta, avvocato del Foro di Catania. L’inchiesta è della procura di termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio. Prevista peralle 15, presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Messina, l’sul corpo della 17enne. A fissare l’esame autoptico è stato il gip di Termini Imerese Angela Lo Piparo che ha dato l’incarico al professor ...

