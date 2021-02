Capitol Hill come uno stupro? Per Dacia Maraini, Ocasio-Cortez non ha tutti i torti (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dal punto di vista simbolico, lo stupro è un attentato alla sacralità della vita: è una violenza che colpisce il luogo da cui si origina la vita stessa ed esprime la volontà di annientarla addirittura lì dove nasce. Allo stesso modo, senza arrivare a dire che sono due cose identiche, l’assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Trump è stata una violenza che ha colpito la sacralità della democrazia americana, i luoghi – a partire dal parlamento – in cui la democrazia si esprime, la fonte istituzionale della sovranità del popolo. Per questo l’accostamento che Alexandra Ocasio-Cortez ha stabilito tra le due cose è legittimo e comprensibile, almeno dal punto di vista simbolico”. Dacia Maraini è la scrittrice italiana più tradotta al mondo. È una femminista storica. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dal punto di vista simbolico, loè un attentato alla sacralità della vita: è una violenza che colpisce il luogo da cui si origina la vita stessa ed esprime la volontà di annientarla addirittura lì dove nasce. Allo stesso modo, senza arrivare a dire che sono due cose identiche, l’assalto adei sostenitori di Trump è stata una violenza che ha colpito la sacralità della democrazia americana, i luoghi – a partire dal parlamento – in cui la democrazia si esprime, la fonte istituzionale della sovranità del popolo. Per questo l’accostamento che Alexandraha stabilito tra le due cose è legittimo e comprensibile, almeno dal punto di vista simbolico”.è la scrittrice italiana più tradotta al mondo. È una femminista storica. La ...

