Basta invitare guru, santoni e pseudoscienziati in tv! Così si diventa complici (Di martedì 2 febbraio 2021) Eccolo lì, lo vedete? Il punto di non ritorno. Quello in cui un medico, un Primario di Malattie infettive, un uomo di scienza è costretto a finire sotto sorveglianza speciale della Digos in seguito alla spaventosa ondata di odio, insulti, minacce di morte a lui e alla sua famiglia che in queste ore gli è arrivata addosso sui social da parte di fanatici No-vax. È accaduto al professor Matteo Bassetti, poteva capitare a chiunque. Ma di sicuro non siamo arrivati fino a qui per qualche sfortunata congiunzione astrale. I commenti delle bestie No-vax sono indecenti, in alcuni casi criminali, e vanno perseguiti tanto dentro un’aula di tribunale quanto da quello dei social netwok, mai abBastanza solerti nel bloccare i deliri complottisti e antiscientifici. Eppure, c’è chi ogni giorno stuzzica, pompa e alimenta queste derive offrendo il proprio megafono a ciarlatani di ogni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Eccolo lì, lo vedete? Il punto di non ritorno. Quello in cui un medico, un Primario di Malattie infettive, un uomo di scienza è costretto a finire sotto sorveglianza speciale della Digos in seguito alla spaventosa ondata di odio, insulti, minacce di morte a lui e alla sua famiglia che in queste ore gli è arrivata addosso sui social da parte di fanatici No-vax. È accaduto al professor Matteo Bassetti, poteva capitare a chiunque. Ma di sicuro non siamo arrivati fino a qui per qualche sfortunata congiunzione astrale. I commenti delle bestie No-vax sono indecenti, in alcuni casi criminali, e vanno perseguiti tanto dentro un’aula di tribunale quanto da quello dei social netwok, mai abnza solerti nel bloccare i deliri complottisti e antiscientifici. Eppure, c’è chi ogni giorno stuzzica, pompa e alimenta queste derive offrendo il proprio megafono a ciarlatani di ogni ...

SegatoMaurizio : RT @d_granuzzo: Caro @fabfazio , ti ho sempre seguito, mo' basta però. Pazienza invitare Arcuri, che, purtroppo, ha il ruolo che ha, pazien… - Elena75000176 : RT @d_granuzzo: Caro @fabfazio , ti ho sempre seguito, mo' basta però. Pazienza invitare Arcuri, che, purtroppo, ha il ruolo che ha, pazien… - Danilo_Rossetto : RT @d_granuzzo: Caro @fabfazio , ti ho sempre seguito, mo' basta però. Pazienza invitare Arcuri, che, purtroppo, ha il ruolo che ha, pazien… - mynewrules88 : Basta co sta storia che Giulia è pesante. Questo ha detto ad un'altra che è bellissima e che sarebbe andato a cena… - SeriesObs : Abbiamo capito che volete Zenga in finale, non c'è bisogno di invitare altri familiari. Anche basta. #gfvip #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Basta invitare Come avere un invito su Clubhouse

... in modo che gli iscritti siano invogliati a invitare chi potrebbe avere una rete di conoscenze già ... se insomma un utente del social resta a corto di nuovi pass, basta tendenzialmente aspettare ...

Trentino, grillini e sinistra: "Via la strada intitolata a Balbo"

Con l'obiettivo, poi, di ' invitare le amministrazioni degli enti locali alla modifica di tali ... e unico a opporsi concretamente alle leggi razziali, tutto ciò non basta a mettere Balbo nel Pantheon ...

Basta invitare guru, santoni e pseudoscienziati in tv! Così si diventa complici next Come avere un invito su Clubhouse

Per il momento la piattaforma social del momento resta invito: per entrare a farne parte occorre che un utente già all’interno invii ...

Clubhouse, anatomia di un social network dal grande potenziale

Come vi abbiamo raccontato, Clubhouse si contraddistingue dai social network più noti, che elevano l' immagine a somma forma espressiva, perché si fonda sull' interazione vocale in tempo reale tra gli ...

... in modo che gli iscritti siano invogliati achi potrebbe avere una rete di conoscenze già ... se insomma un utente del social resta a corto di nuovi pass,tendenzialmente aspettare ...Con l'obiettivo, poi, di 'le amministrazioni degli enti locali alla modifica di tali ... e unico a opporsi concretamente alle leggi razziali, tutto ciò nona mettere Balbo nel Pantheon ...Per il momento la piattaforma social del momento resta invito: per entrare a farne parte occorre che un utente già all’interno invii ...Come vi abbiamo raccontato, Clubhouse si contraddistingue dai social network più noti, che elevano l' immagine a somma forma espressiva, perché si fonda sull' interazione vocale in tempo reale tra gli ...