Alexandra Ocasio-Cortez racconta l’assalto a Capitol Hill: “Cercavano me”. Il video (Di martedì 2 febbraio 2021) Alexandra Ocasio-Cortez racconta l’assalto a Capitol Hill: “Cercavano me” Milano, 2 feb. (askanews) – In un lungo ed emozionato monologo su Instagram, la 31enne deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez ha raccontato cosa le è successo durante l’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill il 6 gennaio. Le ore nascosta al buio, la fuga per i corridoi, mentre si rendeva conto che gli assalitori Cercavano proprio lei. “Dov’è lei?” urlava uno degli assalitori entrato nel suo ufficio dopo aver dato alcuni violenti colpi alla porta, che le hanno dato il tempo di nascondersi in bagno. “Ho pensato che stavo per ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021): “me” Milano, 2 feb. (askanews) – In un lungo ed emozionato monologo su Instagram, la 31enne deputata democraticahato cosa le è successo durantedei sostenitori di Trump ail 6 gennaio. Le ore nascosta al buio, la fuga per i corridoi, mentre si rendeva conto che gli assalitoriproprio lei. “Dov’è lei?” urlava uno degli assalitori entrato nel suo ufficio dopo aver dato alcuni violenti colpi alla porta, che le hanno dato il tempo di nascondersi in bagno. “Ho pensato che stavo per ...

Giornaleditalia : Usa, Alexandra Ocasio-Cortez e l'assalto al Capitol: cercavano me - Affaritaliani : Usa, Alexandra Ocasio-Cortez e l'assalto al Capitol: cercavano me - cousineddie11 : @emmaladyrose Alexandra ocasio smollett - Magno06191077 : Alexandra Ocasio-Cortez pregunta a Mark Zuckerberg por Cambridge Analytica - rital_de : RT @ComunistaRosso: Non capisco perché Alexandra Ocasio-Cortez continui a twittare slogan come 'tax the rich' o 'abolish ICE'. Porca putta… -