Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 15:30 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E L’INNESTO PER LA A24. CHISA PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE FINO A GIUGNO PROSSIMO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E L’INNESTO PER LA A24. CHISA PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA LAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE FINO A GIUGNO PROSSIMO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - haiyendang : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico in zona Portuense la linea di #RomaTpl 710 registra dei rallentamenti - romamobilita : #Roma #viabilità traffico in zona Portuense la linea di #RomaTpl 710 registra dei rallentamenti - romamobilita : #Roma Da lunedì 8 febbraio nuova viabilità su via La Spezia e modifica ai percorsi delle linee bus 16, 81, nMC, MC… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Allerta smog: da domani anche a Reggio Emilia stop ai diesel euro 4

3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 02 - 2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO LAVORI E CODE SULLA PONTINA ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla...DEL 1 FEBBRAIO 2021 ORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO LAVORI E CODE SULLA PONTINA ...