Roma, nessuna cessione per Dzeko: si lavora alla pace con Fonseca (Di lunedì 1 febbraio 2021) Edin Dzeko è destinato a rimanere alla Roma, nessuno scambio con l'Inter. Ora parte la trattativa per trovare la pace con il tecnico Paulo Fonseca Non essendoci margine per riaprire la trattata con l'Inter per lo scambio di prestiti con Alexis Sanchez, Edin Dzeko resterà alla Roma almeno sino al termine della stagione. Come rivelato da Corriere dello Sport, l'agente del giocatore e il direttore generale Tiago Pinto sono al lavoro per ricucire lo strappo fra il bosniaco e il tecnico Paulo Fonseca. L'attaccante, nello specifico, vorrebbe ritrovare centralità nel gruppo

