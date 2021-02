(Di lunedì 1 febbraio 2021) All'inizio di questo mese, Bloomberg ha pubblicato una storia su comeabbia tentato dimolti anni fa. EA, all'epoca, avrebbe detto che"non aveva la più pallida idea" di come realizzare una console, mentrepensava che la proposta difosse "esilarante", secondo l'ex director of third party relations di Xbox, Kevin Bachus. In un'intervista a Robbie Bach, ex presidente della divisione intrattenimento e dispositivi die Chief Xbox Officer, è stato chiesto di fornire alcune informazioni su questa storia e ha parlato di come il gigante della tecnologia stessecercando partner "mentre esplorava" eera ...

misteruplay2016 : Microsoft stava semplicemente esplorando ‘ogni angolo’ quando cercò di acquisire Nintendo - GamingTalker : Microsoft stava solo cercando di esplorare 'ogni angolo' quando cercò di comprare Nintendo -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft stava

GamingTalker

Un insider di Xbox che inizialmente ha fatto trapelare il fatto checercando di acquisire Bethesda ora afferma che il colosso del gaming sta cercando un altro grande publisher.ha scioccato l'industria nel settembre 2020 quando ha annunciato ...... Deepak Ahuja, il capo finanziario di lunga data che aveva lavorato alla Ford Motor Co .,per ... Ha svolto un breve tirocinio pressoCorp., quindi ha assunto la posizione di analista ...Microsoft ha esplorato 'ogni angolo' quando tento l'acquisizione di Nintendo. Nuovi dettagli sull'impossibile affare mai concluso.Japan's Nintendo Co Ltd on Monday hiked the full-year sales forecast for its Switch console to 26.5 million units from 24 million units previously after a bumper end to the year for the hit device.