ValentinaDAmic4 : Mank: Netflix svela le foto a colori dal set di David Fincher - - ilRosano : Recuperato #Mank. Postmodernismo cinefilo ai tempi di #Netflix, che celebra le vestigia di un mondo che sta distrug… - franktomster99 : @ValentinaKermit Mank? Su netflix. anche se non è un thriller - michelerrico : Tele-visioni saturnine cerebro-nutrienti #mank #netflix #cinematography #bw #bwphotography #bw_photooftheday @ A Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Mank Netflix

Movieplayer.it

Dopo aver mostrato lo splendore del bianco e nero diha diffuso le foto a colori dal set del period movie di David Fincher dedicato alla genesi di Quarto potere. Le foto mettono a confronto la versione a colori e quella in bianco e nero ...Ha diretto Fight Club , The Social Network e Zodiac , è di nuovo in odore di Oscar persu: tra i cineasti americani etichettabili come "autori", David Fincher è uno dei più quotati, eppure in una lunga intervista sul sito ufficiale dici fa sapere che non crede nel ...Netflix ha svelato una serie di foto dal set di Mank a colori mettendo a confronto le due versioni delle spettacolari immagini del film di David Fincher. Dopo aver mostrato lo splendore del bianco e n ...David Fincher, ancora una volta in odore di Oscar per Mank su Netflix, spiazza anche i suoi fan, che lo vedono come uno dei più grandi autori viventi. Non crede nell'idea di "autore" al cinema e ci sp ...