Malcuit, Milik e Llorente out. Monte ingaggi alleggerito, ma il problema terzini resta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il segnale è chiaro e il Napoli non si sottrae alla crisi generale. Il mercato di gennaio si chiude solo con delle uscite, tre giocatori, ma nessun acquisto. Comunque il direttore sportivo Cristiano ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il segnale è chiaro e il Napoli non si sottrae alla crisi generale. Il mercato di gennaio si chiude solo con delle uscite, tre giocatori, ma nessun acquisto. Comunque il direttore sportivo Cristiano ...

JosiphOliver : RT @_DOMENICO_4: @JosiphOliver Ci sta, purtroppo non abbiamo venduto Llorente malcuit e milik - _DOMENICO_4 : @JosiphOliver Ci sta, purtroppo non abbiamo venduto Llorente malcuit e milik - KINGZEEF9 : @JosiphOliver Liberati degli ingaggi di 4 e 2.5 mln di Milik e Llorente, venduto Malcuit ed è riuscito a raccimolar… - JosiphOliver : 'SE NON CI SONO CESSIONI, NON SI PUO' COMPRARE!!1 SVEGLIA TIFOSOTTI!!' Milik, Malcuit e Llorente venduti in 15 gior… - JosiphOliver : RT @pasqualecaso92: @JosiphOliver Mi avevano assicurato che l’unico ostacolo erano le cessioni di Milik, Llorente e Malcuit -