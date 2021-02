‘Live – Non è la D’Urso’, Abraham Garcia racconta cosa c’è stato (davvero) tra lui e Giulia Salemi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Già nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, la star spagnola Abraham Garcia non ha nascosto di voler riconquistare il cuore di Giulia Salemi. L’italo-persiana, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ha intrapreso una frequentazione proprio nel reality con Pierpaolo Pretelli, ma a Garcia questa cosa non sembra importare molto. Ospite ieri sera a Live – Non è la D’Urso, l’ex flirt della Salemi ha raccontato: Giulia per me è speciale, è una donna che ho sempre in testa e nel mio cuore, non è una donna qualunque. Abbiamo avuto una relazione difficile, a distanza, ma ricorderò per sempre: sono arrivato la prima volta a Milano solo per vedere lei. Giulia occupa uno spazio particolare nella mia ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Già nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, la star spagnolanon ha nascosto di voler riconquistare il cuore di. L’italo-persiana, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ha intrapreso una frequentazione proprio nel reality con Pierpaolo Pretelli, ma aquestanon sembra importare molto. Ospite ieri sera a Live – Non è la D’Urso, l’ex flirt dellahato:per me è speciale, è una donna che ho sempre in testa e nel mio cuore, non è una donna qualunque. Abbiamo avuto una relazione difficile, a distanza, ma ricorderò per sempre: sono arrivato la prima volta a Milano solo per vedere lei.occupa uno spazio particolare nella mia ...

juventusfc : FORZA RAGAZZE!! #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 14.30 il match LIVE su @JuventusTv! - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - acmilan : The Rossonere are in action soon. Don’t miss it, Live on the app! ?? - gabsuxx__ : @Ritaoraful Tipo una live di Young, Single & Sexy o di qualche altra canzone dell'album che non canta da tanto ci potrebbe stare - PkSpecial : RT @solouna8: Live - Non è la d'Urso social media manager stan account ?????? #tzvip #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero