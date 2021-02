La prima prova è il programma

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il giro di consultazioni, il presidente della Camera Roberto Fico oggi alle 9.30 avvia il confronto con i capigruppo dei partiti di maggioranza per mettere a punto unche possa dar vita a un nuovo governo. Ci saranno i rappresentanti di Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, LeU, Italia Viva e anche del neonato gruppo dei responsabili. Tutti, tranne i renziani, chiedono di accelerare e chiudere un accordo sulentro la giornata. Fico è atteso al Quirinale domani sera, dove riferirà l’esito del mandato esplorativo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Restano diversi scogli non solo sui temi, ma anche sui nomi della squadra dei ministri. C’è da sciogliere il nodo sul Mes sanitario da 37 miliardi, su cui però Italia Viva potrebbe rimuovere il veto cercando fonti di risorse alternative, come ha spiegato Ettore ...