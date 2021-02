La corruzione continua a ipotecare il futuro del paese (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il governo non riesce a garantire trasparenza nei conti pubblici, ma anche in carcere i detenuti denunciano la mancanza di diritti certi. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il governo non riesce a garantire trasparenza nei conti pubblici, ma anche in carcere i detenuti denunciano la mancanza di diritti certi. Leggi

jeanloupverdier : @raffored @FBiasin sono 6 mesi che Cantone indaga per trovare tracce di corruzione e finora non ha trovato una mazz… - luca_cangemi : La storia della #Fiat è anche una storia di corruzione, una storia che continua, in ogni parte del mondo. #USA #FCA… - goldenjoe75 : La corruzione in Italia continua a essere un problema - europeanbrokers : ??Per la prima volta l’Italia perde una posizione nell’Indice di percezione della corruzione, classifica stilata ann… - ale_graziadei : RT @nigrizia: L'#Africa si conferma tra le peggiori zone del pianeta per la corruzione percepita nel settore pubblico. Un quadro che mina l… -