Kelly Rowland mamma bis | è nato Noah Jon

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Kelly Rowland, 39 anni, è diventata mamma per la seconda volta. L’ex cantante delle Destiny’s Child e suo marito, il manager Tim Witherspoon, hanno dato il benvenuto a un altro maschietto: dopo Titan Jewell, 6 anni, è arrivato Noah Jon. Kelly ha condiviso la lieta notizia su Instagram, una decina di giorni dopo la nascita, postando una foto in cui il primogenito posa sorridendo assieme al fratellino. Accompagnata da una tenera didascalia: «Il ventunesimo giorno di questo ventunesimo anno di questo ventunesimo secolo, è nato Noah Jon Witherspoon». La star ha aggiunto che il bambino alla nascita pesava 3,5 chilogrammi ed era lungo 48 centimetri.

È nato il 21 ottobre il figlioletto di Kelly Rowland e di suo marito Tim Weatherspoon. Alla nascita il piccolo pesava 3 kg e 400g e per lui i suoi genitori hanno scelto un nome...