Il vero vantaggio del 5G? Più tempo per noi stessi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Se pensate che oggi il mondo sia connesso non avete ancora visto niente. Nell’immediato futuro, uno scenario consueto potrebbe essere questo: mentre la vostra macchina del caffè e la doccia calda si attivano da sole, il frigorifero farà la spesa che verrà consegnata da un veicolo senza conducente e i robot per pulire eseguiranno il loro lavoro non appena saremo usciti di casa. Mentre siamo impegnati in una chiamata olografica in 3D, la nostra automobile verrà a prenderci sotto casa e andrà a parcheggiarsi dopo averci lasciati al lavoro, dove saremo affiancati da macchine di precisione e software in aggiornamento continuo che ci permetteranno di collaborare in tempo reale con colleghi in diverse parti del mondo. Più connessioni, più velocità, più qualità, più tempo per noi stessi. La quinta generazione delle telecomunicazioni (5G) è arrivata e sta per rivoluzionare in meglio le nostre vite, dal modo di vivere in casa, a quello di lavorare e spostarsi.