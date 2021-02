(Di lunedì 1 febbraio 2021) Stefano Barigelli a radio Kiss Kiss sulle questioni tra il presidente e il tecnico: 'Vedo un momento di grande confusione' Ilde Ladello Sport, Stefano Barigelli , è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla situazione che si è venuta a creare in casaNapoli 'Vedo un momento di grande confusione . Napoli ...

RadioMariaITA : #Carissimi, è #OnLine la #LETTURA CRISTIANA DELLA #CRONACA E DELLA #STORIA: Il grande Reset: il progetto di un mond… - Corriere : ??Dignità, responsabilità, coscienza: ecco le parole che nascondono la debolezza della politica (e del momento che… - reportrai3 : Dopo l’avvertimento dell’Oms, si riunisce la task force ma il piano pandemico non viene attivato. 'Quello del 2006… - tg2rai : #Tg2Post #1febbraio 'Le incertezze della crisi' Ospiti: - @Antonio_Tajani (Forza Italia) - @marinacalderone ( Pres… - zazoomblog : Il direttore della Gazzetta: “Scintille De Laurentiis e Gattuso? Hanno lo stesso carattere” - #direttore #della… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore della

BergamoNews.it

Grande esclusiva, lunedì primo febbraio, per London One Radio. Phil Baglini,radio italiana più ascoltata a Londra e in tutta la Gran Bretagna, ha ospitato all'interno del programma pomeridiano 'Caffè Italia' uno dei personaggi più iconici del mondo dello ...... dall'altra la partecipazione di Renzo Arbore, amico e testimonial storicoLega del Filo d'... Per Mauro Feliziani,Creativo di Arkage, ' quello dei lasciti è un tema delicato . Ma avendo ...L’Aquila. Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha presieduto questa serain Prefetturauna riunione di aggiornamento sulle attività di ricerca e soccorso dei quattro dispersi sul Monte Velino. All’i ...Il 31 gennaio 1991 si apre nella Fiera di Rimini il XX e ultimo congresso nazionale del Pci. A maggioranza, il 3 febbrai ...