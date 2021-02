Giorgi-Kenin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta 500 Melbourne 2 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il brillante esordio di Clara Burel, Camila Giorgi dovrà affrontare un ostacolo rilevante al secondo turno del Yarra Valley Classic 2021: Sofia Kenin. L’azzurra proverà a proseguire il proprio percorso a Melbourne. in un torneo pesante per il morale e per ritrovare la migliore forma fisica, in vista del prosieguo della stagione tennistica. Kenin sarà determinata a far bene, considerando peraltro che le sue caratteristiche si sposino perfettamente con la superficie di riferimento, il cemento. La disputa si svolgerà martedì 2 febbraio, sulla Margaret Court Arena, a partire dalle ore 01.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a due emittenti, Eurosport (canale 210 o 211, disponibile anche su Dazn) e SuperTennis (canale 64 del digitale ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il brillante esordio di Clara Burel, Camiladovrà affrontare un ostacolo rilevante al secondo turno del Yarra Valley Classic: Sofia. L’azzurra proverà a proseguire il proprio percorso a. in un torneo pesante per il morale e per ritrovare la migliore forma fisica, in vista del prosieguo della stagione tennistica.sarà determinata a far bene, considerando peraltro che le sue caratteristiche si sposino perfettamente con la superficie di riferimento, il cemento. La disputa si svolgerà martedì 2 febbraio, sulla Margaret Court Arena, a partire dalle ore 01.00 italiane. La copertura televisiva è affia due emittenti, Eurosport (210 o 211, disponibile anche su Dazn) e SuperTennis (64 del digitale ...

