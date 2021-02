Furto a casa di Mauro Icardi: bottino da 400.000 € (Di lunedì 1 febbraio 2021) I ladri hanno svaligiato la villa alle porte di Parigi Mentre Mauro Icardi era impegnato in campo con il suo Psg (nella trasferta di Lorient) i ladri hanno ben pensato di fare visita alla sua villa alle porte di Parigi, nella notte tra sabato e domenica. A dare la notizia per prima “L’Equipe” che spiega come i primi ad accorgersene siano stati i domestici che vivono nella residenza a Neuilly-sur-Seine, zona di periferia chic della capitale francese. I ladri sono andati a colpo sicuro sapendo che non ci sarebbe stato nessuno: intanto la procura di Nanterre ha già aperto un’inchiesta. Per ora tra orologi, gioielli e altri beni di lusso si parla di un bottino da 400.000 € ma spetterà poi alla coppia Icardi dire con precisione cosa sia stato sottratto. Non si tratta del primo Furto a un giocatore del PSG è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) I ladri hanno svaligiato la villa alle porte di Parigi Mentreera impegnato in campo con il suo Psg (nella trasferta di Lorient) i ladri hanno ben pensato di fare visita alla sua villa alle porte di Parigi, nella notte tra sabato e domenica. A dare la notizia per prima “L’Equipe” che spiega come i primi ad accorgersene siano stati i domestici che vivono nella residenza a Neuilly-sur-Seine, zona di periferia chic della capitale francese. I ladri sono andati a colpo sicuro sapendo che non ci sarebbe stato nessuno: intanto la procura di Nanterre ha già aperto un’inchiesta. Per ora tra orologi, gioielli e altri beni di lusso si parla di unda 400.000 € ma spetterà poi alla coppiadire con precisione cosa sia stato sottratto. Non si tratta del primoa un giocatore del PSG è ...

SkySport : Icardi, ladri in casa e furto da 400 mila euro: la notizia dell'Equipe - Corriere : Juventus, svaligiata la casa di McKennie durante la Coppa Italia - SkySport : Furto in casa McKennie: ladri in azione durante Juventus-Spal di Coppa Italia - 361_magazine : Furto a casa #Icardi: ingente bottino per i ladri - MaurizioTorchi2 : RT @autocostruttore: Rapina farmacia 'sotto casa', arrestato da ps a Milano un marocchino con precedenti per rapina, furto, minaccia ed anc… -