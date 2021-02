E’ morto Dustin Diamond, Screech di «Bayside School» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dustin Diamond Si è spento il sorriso di Screech, uno dei personaggi simbolo delle serie tv anni ‘90: l’attore che lo ha interpretato in Bayside School, Dustin Diamond, è morto oggi per un cancro ai polmoni. L’attore era stato ricoverato circa un mese fa in ospedale per forti dolori in tutto il corpo, ed il decorso della malattia è stato fulmineo e spietato. Il quarantaquattrenne californiano, che aveva trovato la popolarità proprio con la partecipazione alla sitcom andata in onda su Italia 1 tra il 1993 e il 1994, aveva preso parte anche ad alcune pellicole come Made – Due imbroglioni a New York e al Celebrity Big Brother. Bayside School è stata una serie molto popolare tra gli adolescenti, che raccontava le ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 febbraio 2021)Si è spento il sorriso di, uno dei personaggi simbolo delle serie tv anni ‘90: l’attore che lo ha interpretato in, èoggi per un cancro ai polmoni. L’attore era stato ricoverato circa un mese fa in ospedale per forti dolori in tutto il corpo, ed il decorso della malattia è stato fulmineo e spietato. Il quarantaquattrenne californiano, che aveva trovato la popolarità proprio con la partecipazione alla sitcom andata in onda su Italia 1 tra il 1993 e il 1994, aveva preso parte anche ad alcune pellicole come Made – Due imbroglioni a New York e al Celebrity Big Brother.è stata una serie molto popolare tra gli adolescenti, che raccontava le ...

Corriere : È morto Dustin Diamond, lo Screech delle serie tv di culto negli anni Novanta «Bayside ... - RollingStoneita : Aveva 44 anni e gli era stato diagnosticato un cancro soltanto tre settimane fa #dustindiamond #1febbraio - LaStampa : E’ morto l’attore Dustin Diamond, divenne famoso con il ruolo di Screech in “Bayside School” - AnnaSolernou : RT @LaStampa: E’ morto l’attore Dustin Diamond, divenne famoso con il ruolo di Screech in “Bayside School” - Robbetta : RT @LaStampa: E’ morto l’attore Dustin Diamond, divenne famoso con il ruolo di Screech in “Bayside School” -