**Coronavirus: in Lombardia +9 pazienti in terapia intensiva** (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – In Lombardia risultano ricoverati in terapia intensiva per il Covid19 nove pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 371 posti letto occupati. Negli altri reparti, i pazienti Covid diminuiscono di 14 unità, per un totale di 3.489 ricoverati. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Inrisultano ricoverati inintensiva per il Covid19 novein più rispetto a ieri, per un totale di 371 posti letto occupati. Negli altri reparti, iCovid diminuiscono di 14 unità, per un totale di 3.489 ricoverati. L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - RegLombardia : #LNews A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). I nuovi guariti dimessi sono 5.… - RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigienici rapidi. Approvato accordo tra Lombardia… - donatda : RT @RegLombardia: #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigienici rapidi. Approvato accordo tra Lombardia e Fede… - TV7Benevento : **Coronavirus: in Lombardia +9 pazienti in terapia intensiva**... -