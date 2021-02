Coppa Italia 2020/2021, statistiche semifinali andata: quinta semifinale tra Inter e Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) semifinali di andata di Coppa Italia, martedì 2 febbraio alle 20,45 “Derby d’Italia” Inter-Juventus: le due squadre si sono incontrate 31 volte nel torneo con 14 vittorie bianconere, 10 successi nerazzurri e sette pareggi. La beneamata e la “Vecchia Signora” inoltre si sfidano per la quinta volta in semifinale dopo le stagioni 1937/1938, 1982/1983, 2003/2004 e 2015/2016 nelle quali i bianconeri hanno raggiunto la finale (nel 2003/2004 e 2015/2016 la formazione di Pirlo ha staccato il pass dopo i calci di rigore). Il 17 gennaio scorso in questo stadio l’incontro valido per la 18° giornata di Serie A è terminato 2-0 per l’Inter grazie alle reti firmate dall’ex juventino Vidal e da Barella: in quell’occasione ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021)didi, martedì 2 febbraio alle 20,45 “Derby d’: le due squadre si sono incontrate 31 volte nel torneo con 14 vittorie bianconere, 10 successi nerazzurri e sette pareggi. La beneamata e la “Vecchia Signora” inoltre si sfidano per lavolta indopo le stagioni 1937/1938, 1982/1983, 2003/2004 e 2015/2016 nelle quali i bianconeri hanno raggiunto la finale (nel 2003/2004 e 2015/2016 la formazione di Pirlo ha staccato il pass dopo i calci di rigore). Il 17 gennaio scorso in questo stadio l’incontro valido per la 18° giornata di Serie A è terminato 2-0 per l’grazie alle reti firmate dall’ex juventino Vidal e da Barella: in quell’occasione ...

