Challenger Antalya 2 2021: ordine di gioco e orari di martedì 2 febbraio con Musetti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alle ore 8:30 di martedì 2 febbraio proseguirà la programmazione dei match di primo turno del Challenger Antalya 2. In Turchia, dopo i match inaugurali, toccherà ai numerosi azzurri cercare il pass per il prossimo turno. A partire da Musetti che sul campo centrale dovrà vedersela contro Mayer mentre Moroni sfiderà Ramanathan. Attenzione azzurra anche sul campo 12 dove Giannessi affronterà Altmaier e Lorenzi sfiderà Santillan. ordine DI gioco MARTEDI’ 2 febbraio CENTER COURT Ore 8:30 – Ajdukovic vs Gomez a seguire – Mayer vs Musetti a seguire – Sousa vs Taberner a seguire – Moroni vs Ramanathan COURT 2 Ore 8:30 – Ilhan vs Bagnis a seguire – Robredo vs Galan a seguire – Kovalik vs Ilkel COURT 12 Ore 8:30 – Altmaier vs Giannessi a seguire ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alle ore 8:30 diproseguirà la programmazione dei match di primo turno del2. In Turchia, dopo i match inaugurali, toccherà ai numerosi azzurri cercare il pass per il prossimo turno. A partire dache sul campo centrale dovrà vedersela contro Mayer mentre Moroni sfiderà Ramanathan. Attenzione azzurra anche sul campo 12 dove Giannessi affronterà Altmaier e Lorenzi sfiderà Santillan.DIMARTEDI’ 2CENTER COURT Ore 8:30 – Ajdukovic vs Gomez a seguire – Mayer vsa seguire – Sousa vs Taberner a seguire – Moroni vs Ramanathan COURT 2 Ore 8:30 – Ilhan vs Bagnis a seguire – Robredo vs Galan a seguire – Kovalik vs Ilkel COURT 12 Ore 8:30 – Altmaier vs Giannessi a seguire ...

WeAreTennisITA : La sconfitta in finale contro Munar nel Challenger di Antalya vale comunque il best ranking a Lorenzo Musetti, da o… - sportface2016 : #Challenger #Antalya 2 | L'ordine di gioco di martedì 2 febbraio - Giornottennis : Male gli italiani nei challenger. Fuori Moroni e Pellegrino nelle Quali di Antalya, fuori Giustino nel main draw, u… - Ilsuperbo89 : RT @WeAreTennisITA: La sconfitta in finale contro Munar nel Challenger di Antalya vale comunque il best ranking a Lorenzo Musetti, da oggi… - Sofia04052020 : RT @WeAreTennisITA: La sconfitta in finale contro Munar nel Challenger di Antalya vale comunque il best ranking a Lorenzo Musetti, da oggi… -