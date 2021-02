Caro Matteo Renzi, ti spiego come stanno davvero le cose in Medioriente (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Temo tuttavia che sia più un argomento per attaccarmi personalmente non riuscendo a rispondere sui contenuti”. Matteo Renzi risponde così al Corriere della Sera che, in una lunga intervista, gli pone un’unica domanda sul suo viaggio in Arabia Saudita come speaker ad una conferenza del Future Investment Initiative, nel quale è anche membro dell’advisory board, e che ha acceso un dibattito infuocato, almeno sui social. Eh sì, sulla maggior parte dei giornali non è stata scritta neanche una riga né è stata presa in considerazione l’idea che quel viaggio non fosse in linea con il ruolo che ha Renzi, cioè di senatore della Repubblica. A far storcere il naso è il fatto che proprio questi giornali che non hanno scritto neanche una riga siano quelli che alzano sempre la voce contro le emittenti televisive arabe, colpevoli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Temo tuttavia che sia più un argomento per attaccarmi personalmente non riuscendo a rispondere sui contenuti”.risponde così al Corriere della Sera che, in una lunga intervista, gli pone un’unica domanda sul suo viaggio in Arabia Sauditaspeaker ad una conferenza del Future Investment Initiative, nel quale è anche membro dell’advisory board, e che ha acceso un dibattito infuocato, almeno sui social. Eh sì, sulla maggior parte dei giornali non è stata scritta neanche una riga né è stata presa in considerazione l’idea che quel viaggio non fosse in linea con il ruolo che ha, cioè di senatore della Repubblica. A far storcere il naso è il fatto che proprio questi giornali che non hanno scritto neanche una riga siano quelli che alzano sempre la voce contro le emittenti televisive arabe, colpevoli di ...

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Caro Matteo Renzi, ti spiego come stanno davvero le cose in Medioriente - fiorellaqueen91 : RT @ilfattoblog: Caro Matteo #Renzi, ti spiego come stanno davvero le cose in #Medioriente @HamadiShady - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Caro Matteo #Renzi, ti spiego come stanno davvero le cose in #Medioriente @HamadiShady - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Caro Matteo #Renzi, ti spiego come stanno davvero le cose in #Medioriente @HamadiShady - ilfattoblog : Caro Matteo #Renzi, ti spiego come stanno davvero le cose in #Medioriente @HamadiShady -