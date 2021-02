Calciomercato Juventus, uscita in prestito: operazione in dirittura d’arrivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Juventus sarebbe vicina a chiudere l’operazione Daniele Rugani in prestito al Bologna fino a fine stagione. I bianconeri avrebbero trovato l’accordo con il Rennes per la risoluzione anticipata del prestito con il suo passaggio in Emilia-Romagna che dovrebbe dunque concretizzarsi nelle prossime ore, come riportato da tuttomercatoweb.com. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Secondo Alfredo Pedullà potrebbe esserci un tentativo last minute del Parma che non avrebbe abbandonato la pista Rugani, così come alla finestra ci sarebbe anche il Cagliari. Il passaggio al Bologna appare ormai certo ma occhio agli inserimenti dell’ultimo minuto in attesa dell’ufficialità. La Juventus dovrebbe in ogni caso chiudere ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lasarebbe vicina a chiudere l’Daniele Rugani inal Bologna fino a fine stagione. I bianconeri avrebbero trovato l’accordo con il Rennes per la risoluzione anticipata delcon il suo passaggio in Emilia-Romagna che dovrebbe dunque concretizzarsi nelle prossime ore, come riportato da tuttomercatoweb.com. LEGGI ANCHE:, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Secondo Alfredo Pedullà potrebbe esserci un tentativo last minute del Parma che non avrebbe abbandonato la pista Rugani, così come alla finestra ci sarebbe anche il Cagliari. Il passaggio al Bologna appare ormai certo ma occhio agli inserimenti dell’ultimo minuto in attesa dell’ufficialità. Ladovrebbe in ogni caso chiudere ...

