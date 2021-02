Bologna, colpo last minute: arriva Antov dal CSKA Sofia (Di lunedì 1 febbraio 2021) colpo a sorpresa del Bologna negli ultimi minuti della sessione invernale di calciomercato: è ufficiale l’arrivo tra le file rossoblu di Valentin Antov, difensore e capitano del CSKA Sofia, preso con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a tre milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della formazione di Mihajlovic. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021)a sorpresa delnegli ultimi minuti della sessione invernale di calciomercato: è ufficiale l’arrivo tra le file rossoblu di Valentin, difensore e capitano del, preso con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a tre milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della formazione di Mihajlovic. SportFace.

