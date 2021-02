Belen Rodriguez avrà una figlia femmina, ecco il nome (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stamani durante la trasmissione “Ogni Mattina” la notizia che Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa di una femmina. (Instagram)Sono diversi giorni che nel mondo del Gossip si parla della nuova gravidanza di Belen Rodriguez. Stamani durante la trasmissione “Ogni Mattina” il giornalista Santo Pirrotta ha rivelato che la showgirl sarebbe incinta di una femmina svelando anche il possibile nome della piccola. Leggi anche ->Belen Rodriguez, “È incinta”, ecco le foto con delle novità Belen Rodriguez avrà una bambina Stamani all’interno della rubrica “Un Santo in Paradiso”, in onda su Tv8 all’interno del programma “Questa Mattina”, Santo Pirrotta ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stamani durante la trasmissione “Ogni Mattina” la notizia chesarebbe in dolce attesa di una. (Instagram)Sono diversi giorni che nel mondo del Gossip si parla della nuova gravidanza di. Stamani durante la trasmissione “Ogni Mattina” il giornalista Santo Pirrotta ha rivelato che la showgirl sarebbe incinta di unasvelando anche il possibiledella piccola. Leggi anche ->, “È incinta”,le foto con delle novitàuna bambina Stamani all’interno della rubrica “Un Santo in Paradiso”, in onda su Tv8 all’interno del programma “Questa Mattina”, Santo Pirrotta ha ...

Elisa60388018 : RT @OgniMattinaTV8: ?? Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chim… - midami50 : @Corriere Anche una mia amica aspetta una bambina ma chi se ne frega, non si chiama Belen Rodriguez questa si che è una notizia. - GossipItalia3 : Belen Rodriguez, il popolo del web la critica: “Non si fa, sei incinta!” #gossipitalianews - Novella_2000 : Belen pubblica una foto che fa infuriare i fan: “Sei incinta, non puoi farlo' - OgniMattinaTV8 : ?? Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La… -