“Bazar” della droga a conduzione familiare | nonna | padre e nipote in manette alle porte di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) I CarabinieriStazione di Tivoli Terme hanno arrestato un intero nucleo, composto da, a seguito di un mirato servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche:, bisca clandestina a Torpignattara: in 8 sorpresi a giocare a poker, posta di 3.000 euro e nessuna prevenzione anti Covid I Carabinieristazione di Tivoli sono stati insospettiti dal continuo via vai di persone dall’abitazione di un noto pregiudicato del posto. Così i militari, coordinati dal Comando Compagnia di Tivoli, hanno deciso di far scattare il blitz all’interno dell’appartamento, in tarda serata. Dopo l’accesso, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio “” a. ...