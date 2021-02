Automobilismo | Correa tornerà in F3 dopo l’incidente a Spa del 2019 dove morì Hubert

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Berlino, 1 feb. (Adnkronos) – Il pilota ecuadoriano-americano Juan Manuelfarà il suo ritorno in Formula Treessersi ripreso da un grave incidente di Formula Due nelin cui il pilota francese Anthoineha perso la vita. "un anno e mezzo, siamo tornati! Molto orgoglioso di annunciarlo e di farlo con ART Grand Prix", ha scrittosu Twitter. Il 21enne ha subito diversi interventi chirurgici e ha vissuto con un tutore alla gamba per più di un anno come parte di un lungo processo di riabilitazionea Spa-Franchorchamps, in Belgio.