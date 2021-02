Arianna David mostra le foto delle violenze subite | “Mi ha puntato una pistola alla testa e picchiata con una mazza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Queste sono le conseguenzebotte che io ho preso”. Inizia così il drammatico racconto dia “Domenica Live”: l’ex Miss Italia ha deciso di raccontare per la prima volta ledal suo ex fidanzato,ndo anche led quanto ha dovuto sopportare. “Mi ha perseguitato per molto tempo – ha raccontato– mi ha rotto il mento e un dito. Questa persona nel giro di pochissimo tempo è impazzita, me lo trovavo ovunque, anche per strada. Non potevo più uscire: un giorno mi ha preso e mi ha tirato contro la serranda di un negozio, ha provato a investirmi con un’auto e mi ha tirato unada baseball su un ginocchio. Non avevo nessuno, anche le persone per strada quando ...