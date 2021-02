Andrea Scanzi torna con ‘L’affondo’ tutti i martedì su TvLoft: “Giuseppe Conte può tornare al governo con Matteo Renzi?” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Di chi parlerò questa settimana? Ovviamente di Giuseppe Conte“. Andrea Scanzi torna con la seconda puntata de ‘L’affondo’, una nuova, graffiante rubrica, in modalità video-selfie, disponibile, tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto. Il protagonista, questa volta, è il presidente del Consiglio dimissionario: dovrebbe accettare l’ipotesi di un Conte ter e quindi un nuovo governo con dentro Matteo Renzi, nonostante tutte le accuse e gli attacchi subìti, o dovrebbe evitare per coerenza e orgoglio? ‘L’affondo’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Di chi parlerò questa settimana? Ovviamente di“.con la seconda puntata de, una nuova, graffiante rubrica, in modalità video-selfie, disponibile,sua partire dalle otto. Il protagonista, questa volta, è il presidente del Consiglio dimissionario: dovrebbe accettare l’ipotesi di unter e quindi un nuovocon dentro, nonostante tutte le accuse e gli attacchi subìti, o dovrebbe evitare per coerenza e orgoglio?è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app dinonché per la smart tv, disponibile online ...

Andrea_l19 : RT @DebFraRom1: Scanzi si compiace e esalta la reazione scomposta, poco elegante e fuori luogo di Zingaretti nei confronti di Concita de Gr… - MovPopulistaIta : RT @kiara86769608: Oh, M5S, Pd e Mdp: è uno scherzo, vero? Qua siamo davvero alla follia. Andrea Scanzi? - tonydes66 : RT @kiara86769608: Oh, M5S, Pd e Mdp: è uno scherzo, vero? Qua siamo davvero alla follia. Andrea Scanzi? - salidaparallela : RT @kiara86769608: Oh, M5S, Pd e Mdp: è uno scherzo, vero? Qua siamo davvero alla follia. Andrea Scanzi? - Salvo04384722 : RT @kiara86769608: Oh, M5S, Pd e Mdp: è uno scherzo, vero? Qua siamo davvero alla follia. Andrea Scanzi? -