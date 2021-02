Allan, il gesto per il figlio colpito da alopecia: per non vederlo triste si rasa a zero anche lui (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non voleva più vedere suo figlio triste e allora Allan, centrocampista ex Napoli ora all’Everton, ha deciso di rasarsi a zero e di pubblicare una foto in compagnia del suo piccolo Miguel in modo da condividere il loro "essere simili". Come spiegato dallo stesso brasiliano sui social, il giovane è stato colpito dall'alopecia, una malttia autoimmune che causa la caduta dei capelli. A quel punto, vista anche la condizione psicologica del ragazzo, il calciatore ha provveduto al gesto simbolico.Allan, il post social per lanciare un forte messaggiocaption id="attachment 1087939" align="alignnone" width="692" Allan (Allan Instagram)/caption"Ho deciso di mostrare la foto di mio ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non voleva più vedere suoe allora, centrocampista ex Napoli ora all’Everton, ha deciso dirsi ae di pubblicare una foto in compagnia del suo piccolo Miguel in modo da condividere il loro "essere simili". Come spiegato dallo stesso brasiliano sui social, il giovane è statodall', una malttia autoimmune che causa la caduta dei capelli. A quel punto, vistala condizione psicologica del ragazzo, il calciatore ha provveduto alsimbolico., il post social per lanciare un forte messaggiocaption id="attachment 1087939" align="alignnone" width="692"Instagram)/caption"Ho deciso di mostrare la foto di mio ...

ItaSportPress : Allan, il gesto per il figlio colpito da alopecia: per non vederlo triste si rasa a zero anche lui -… - vvlnapoli : L'ex azzurro Allan si rasa a zero per il figlio che ha l'alopecia e i tifosi lo celebrano sui social: Emozione per… - zazoomblog : Allan il giocatore ex Napoli e il gesto per il figlio: quel che ha fatto è commovente - #Allan #giocatore #Napoli… - Fprime86 : RT @CorSport: #Allan, l'ex #Napoli compie un gesto dolcissimo per il figlio malato - Eurosport_IT : “Miguel è il sole in casa nostra. A volte è triste per le domande e gli sguardi. Non voglio più vederlo così” ???????… -