Tuttosport | De Laurentiis ha fatto fuoco e fiamme contro Gattuso e Giuntoli

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ogni partita adesso sarà un esame per il Napoli e, scrive, chiarendo che lo spartiacque è stato rappresentato dalla sfida di Verona che hascoppiare la bomba La tensione si è alzata alle stelle, dopo la bufera scatenatasi nell’immediato post gara di Verona, con Deche haallenatore e ds. Poi il presidente è tornato sereno e ha voluto trasmettere lo stesso sentimento mercoledì al gruppo squadra nel ritiro che ha preceduto i quarti di Coppa Italialo Spezia. Toni cordiali, quelli del patron nel corso della cena, ma anche la minaccia del pugno duro se i calciatori dovessero ripetere lo stesso atteggiamento indolente visto lo scorso anno con Ancelotti in ...

... scrive, chiarendo che lo spartiacque è stato rappresentato dalla sfida di Verona che ha ... dopo la bufera scatenatasi nell'immediato post gara di Verona, con Deche ha fatto ...Il giornalista diRaffaele Auriemma , tramite un video pubblicato sul proprio account YouTube, ha parlato ... 'Io non credo che Dedecida di mandar via un allenatore perché perde un ...La reazione dopo la sconfitta di Verona, poi il presidente è tornato sereno, ma adesso ogni partita sarà un esame per il tecnico e tutta la squadra Ogni partita adesso sarà un esame per il Napoli ...Non è la prima volta. Il prendere fuoco fa parte del carattere del presidente De Laurentiis. E' successo dopo la brutta sconfitta di Verona ...