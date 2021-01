Sanremo 2021, Fedez rischia la squalifica: il ‘gesto’ potrebbe costargli caro (Di domenica 31 gennaio 2021) , ecco cosa ha fatto l’amatissimo rapper nei giorni scorsi. Sanremo 2021, Fedez a rischio squalifica? Il gesto non è passato inosservato, ecco cos’è successoNon c’è pace per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo che, a circa un mese dal suo inizio, continua a rimanere tra le polemiche. La prima questione sotto i riflettori è certamente il ‘giallo’ sulla presenza del pubblico o di figuranti all’interno del Teatro Ariston. Secondo i MInistri Franceschini e Speranza, infatti, l’Ariston dovrebbbe rimanere vuoto, nel rispetto delle norme vigenti che riguardano i teatri. Diversa l’opinione di Amadeus, secondo cui la manifestazione sarebbe molto penalizzata dall’assenza del pubblico. Il conduttore e Direttore Artistico aveva anche minacciato di abbandonare e far saltare il Festival, ma poi ha ... Leggi su altranotizia (Di domenica 31 gennaio 2021) , ecco cosa ha fatto l’amatissimo rapper nei giorni scorsi.a rischio? Il gesto non è passato inosservato, ecco cos’è successoNon c’è pace per la settantunesima edizione del Festival diche, a circa un mese dal suo inizio, continua a rimanere tra le polemiche. La prima questione sotto i riflettori è certamente il ‘giallo’ sulla presenza del pubblico o di figuranti all’interno del Teatro Ariston. Secondo i MInistri Franceschini e Speranza, infatti, l’Ariston dovrebbbe rimanere vuoto, nel rispetto delle norme vigenti che riguardano i teatri. Diversa l’opinione di Amadeus, secondo cui la manifestazione sarebbe molto penalizzata dall’assenza del pubblico. Il conduttore e Direttore Artistico aveva anche minacciato di abbandonare e far saltare il Festival, ma poi ha ...

