ZZiliani : ULTIMORA. Ancora un record per #Ronaldo: è il calciatore che ha violato più volte le norme anti-Covid. Lui festeggi… - sportli26181512 : Ronaldo, il record contro la Sampdoria bruciato da Mugabi: Il difensore ugandese del Motherwell è riuscito a segnar… - infoitsport : Juventus, il record negativo di Cristiano Ronaldo - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Ronaldo non segna ?? record negativo ma #Pirlo lo attende per le prossime decisive gare - Christi67447491 : RT @PresMoratti: Ronaldo vuole battere il record di punizioni sbagliate detenuto dall’Inter prima della magia di #Eriksen Mentalità pazzes… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo record

... nella Scottish Premiership , ha superato il traguardo stabilito da Cristianocontro la ... Oltre aldi altezza al momento del colpo di testa, Mugabi è riuscito a superare anche la ...I contratti " È unper la Nba e per lo sport di squadra Usa in generale, gli consentirà di ... insieme a Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristianoe Lionel Messi. E la crisi non lo sfiora,...Il difensore ugandese del Motherwell è riuscito a segnare di testa staccando a 2,62 metri da terra, superando così CR7 che era arrivato a 2,56 ...Doha: With Thursday's kick off for the FIFA Club World Cup Qatar 2022 fast approaching, teams have begun arriving in Doha for a tournament that pits the world's best club sides.