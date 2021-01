Napoli, Gattuso chiamato a confermare la fiducia di Adl contro il Parma (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi gli azzurri di Gattuso scenderanno in campo contro il Parma alle ore 18 dopo una ottima vittoria ai Quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Il tecnico però, nonostante abbia ricevuto la conferma del patron, è chiamato ad una conferma di risultati. Il campionato italiano, mai come quest’anno, sembra essere aperto ad ogni scenario. La Juventus non sembra quella dei 9 anni precedenti e sta lasciando il passo all’Inter ed al Milan. Un campionato così avvincente non si vedeva da tanto tempo. Per questo motivo ci si aspettava qualcosa di più dal Napoli di Gattuso che oggi è chiamato al massimo risultato contro il Parma. La squadra ha tutte le carte in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi gli azzurri discenderanno in campoilalle ore 18 dopo una ottima vittoria ai Quarti di finale di Coppa Italialo Spezia. Il tecnico però, nonostante abbia ricevuto la conferma del patron, èad una conferma di risultati. Il campionato italiano, mai come quest’anno, sembra essere aperto ad ogni scenario. La Juventus non sembra quella dei 9 anni precedenti e sta lasciando il passo all’Inter ed al Milan. Un campionato così avvincente non si vedeva da tanto tempo. Per questo motivo ci si aspettava qualcosa di più daldiche oggi èal massimo risultatoil. La squadra ha tutte le carte in ...

